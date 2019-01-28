Соблюдение ряда простых правил поможет пользователям сохранить информацию.
Роскачество разработало рекомендации для пользователей к Международному дню защиты персональных данных, который отмечается 28 января. Меры предосторожности в цифровом мире помогут избежать утечки данных и их неправомерного использования, отмечают эксперты.
«Есть виды вредоносного ПО, которые... практически никак не выдают своего присутствия, но при этом могут пересылать злоумышленникам данные, которые пользователь вводит с клавиатуры, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке», — сообщил директор направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Solar» Олег Седов.
По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова, защитить персональные данные поможет соблюдение правил так называемой цифровой гигиены.
Основные рекомендации следующие:
- Установите антивирус, опираясь на рейтинг Роскачества.
- Ни при каких обстоятельствах не вводите данные своих учетных записей (логин и пароль) на подозрительных сайтах.
- Отходя от компьютера, не забывайте включать спящий режим.
- Регулярно делайте резервные копии важной информации на внешнем USB-носителе. В случае повреждения или шифрования данных на жестком диске вредоносной программой можно будет восстановить их из резервной копии.
- Используйте разные пароли на разных интернет-ресурсах.
- Составляйте только сложные пароли из букв разного регистра, символов и цифр. Где возможно, используйте двухфакторную аутентификацию.
- Не открывайте подозрительные файлы из электронных писем, не переходите по непроверенным ссылкам из СМС и сообщений в соцсетях, не устанавливайте пиратский софт.
В Роскачестве также напоминают, что антивирус необходимо регулярно и своевременно обновлять.
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