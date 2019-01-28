Исполнительный директор блокчейн-консорциума R3 Брайан Макнульти и главный административный директор Лорен Кэрролл покинули организацию в рамках масштабной внутренней реорганизации.

В R3 комментировать уход Макнульти и Кэрролл отказались, но подтвердили, что готовятся к серьезным изменениям, предполагающим активное пополнение штата в 2019 году, сообщает ForkLog .

При этом организация намерена собрать новую команду для разработки дизайна продуктов и ведения маркетинговой деятельности, что выделит продакт-менеджмент в отдельный департамент.