В R3 подтвердили, что готовятся к серьезным изменениям, предполагающим активное пополнение штата в 2019 году.
Исполнительный директор блокчейн-консорциума R3 Брайан Макнульти и главный административный директор Лорен Кэрролл покинули организацию в рамках масштабной внутренней реорганизации.
В R3 комментировать уход Макнульти и Кэрролл отказались, но подтвердили, что готовятся к серьезным изменениям, предполагающим активное пополнение штата в 2019 году, сообщает ForkLog.
При этом организация намерена собрать новую команду для разработки дизайна продуктов и ведения маркетинговой деятельности, что выделит продакт-менеджмент в отдельный департамент.
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