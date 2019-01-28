Решение разработано, в соответствии с рекомендациями Банка России по борьбе с обналичиваем денежных средств.

Возможности решения:

  • Онлайн контроль платежей клиентов, в соответствии с рекомендациями Банка России.
  • Оффлайн контроль платежей клиентов.
  • Ранжирование клиентов, в соответствии с рисками того, что клиент ведет операции по обналичиванию денежных средств.

Решение « ПрограмБанк.ФинМониторинг» обеспечивает контроль всех внутренних и внешних платежей клиентов. Для контроля платежей клиентов в системе используется информация из различных источников:

  • Информация из АБС Банка.
  • Данные внешних источников: ФНС (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр МСП), Контур-Фокус, СПАРК и др.
  • Информация из реестров «отказников» и иных «черных списков».
  • Данные о клиентах и их контрагентах в других банках, накопленные в рамках самой системы.

В результате, в системе агрегируется большой объем информации о клиентах Банка и их контрагентах, обслуживающихся в других банках, в том числе:

  • Общая информация о клиентах и их контрагентах.
  • Данные о прошедших через Банк платежах.
  • История клиента в разрезе мониторинга сомнительных операций: результаты проверок, заключения специалистов финансового мониторинга, подтверждающие документы.

Основной функционал системы включает в себя:

  1. Сервисы, обеспечивающие интеграцию с АБС и иными источниками информации.
  2. Онлайн контроль с возможностью автоматической приостановки сомнительных платежей.
  3. Рабочее место методолога, проводящего настройку методик проверки платежей и ранжирования клиентов.
  4. Рабочее место специалиста финансового мониторинга, занимающегося проверкой платежей и анализом клиентов и их контрагентов.
  5. Списки «добропорядочных» и «сомнительных» клиентов и их контрагентов.

Среди предусмотренных методик контроля:

  • Контроль назначений платежа, на основании, настроенных шаблонов, с защитой от подмены символов.
  • Контроль видов экономической деятельности.
  • Контроль налоговой нагрузки, «перелома НДС», объема платежей в адрес физических лиц и иных метрик требующих вычислений.

Преимущества решения:

  • Онлайн контроль уже настроен, в соответствии с алгоритмами, предложенными Банком России.
  • Предназначенная для методологов, мощная и гибкая система настройки правил с удобным интерфейсом (подсказки, проверка синтаксиса, подсветка и др.).
  • Решение может быть использовано совместно с АБС различных вендоров.
  • Решение интегрировано с внешними информационными ресурсами.
  • В соответствии с рекомендацией ЦБ, данное решение полностью независимо от ПО, направленного на борьбу с мошенничеством (антифрод).

Справочная информация

ПрограмБанк — является основателем рынка банковской автоматизации в России и работает на этом рынке уже 29 лет.
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис», « ПрограмБанк.АБС» и « ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для инвестиционных компаний — « ПрограмБанк.Инвест», страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование», и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро».

Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения —  IBS Sales League Table — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России. «ПрограмБанк» также стал победителем  Национальной банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание Интегрированной банковской системы».

Клиенты компании: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФО «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк