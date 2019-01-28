Компания «ПрограмБанк» разработала специализированное решение «« ПрограмБанк.ФинМониторинг», предназначенное для онлайн контроля клиентских платежей.
Решение разработано, в соответствии с рекомендациями Банка России по борьбе с обналичиваем денежных средств.
Возможности решения:
- Онлайн контроль платежей клиентов, в соответствии с рекомендациями Банка России.
- Оффлайн контроль платежей клиентов.
- Ранжирование клиентов, в соответствии с рисками того, что клиент ведет операции по обналичиванию денежных средств.
Решение « ПрограмБанк.ФинМониторинг» обеспечивает контроль всех внутренних и внешних платежей клиентов. Для контроля платежей клиентов в системе используется информация из различных источников:
- Информация из АБС Банка.
- Данные внешних источников: ФНС (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр МСП), Контур-Фокус, СПАРК и др.
- Информация из реестров «отказников» и иных «черных списков».
- Данные о клиентах и их контрагентах в других банках, накопленные в рамках самой системы.
В результате, в системе агрегируется большой объем информации о клиентах Банка и их контрагентах, обслуживающихся в других банках, в том числе:
- Общая информация о клиентах и их контрагентах.
- Данные о прошедших через Банк платежах.
- История клиента в разрезе мониторинга сомнительных операций: результаты проверок, заключения специалистов финансового мониторинга, подтверждающие документы.
Основной функционал системы включает в себя:
- Сервисы, обеспечивающие интеграцию с АБС и иными источниками информации.
- Онлайн контроль с возможностью автоматической приостановки сомнительных платежей.
- Рабочее место методолога, проводящего настройку методик проверки платежей и ранжирования клиентов.
- Рабочее место специалиста финансового мониторинга, занимающегося проверкой платежей и анализом клиентов и их контрагентов.
- Списки «добропорядочных» и «сомнительных» клиентов и их контрагентов.
Среди предусмотренных методик контроля:
- Контроль назначений платежа, на основании, настроенных шаблонов, с защитой от подмены символов.
- Контроль видов экономической деятельности.
- Контроль налоговой нагрузки, «перелома НДС», объема платежей в адрес физических лиц и иных метрик требующих вычислений.
Преимущества решения:
- Онлайн контроль уже настроен, в соответствии с алгоритмами, предложенными Банком России.
- Предназначенная для методологов, мощная и гибкая система настройки правил с удобным интерфейсом (подсказки, проверка синтаксиса, подсветка и др.).
- Решение может быть использовано совместно с АБС различных вендоров.
- Решение интегрировано с внешними информационными ресурсами.
- В соответствии с рекомендацией ЦБ, данное решение полностью независимо от ПО, направленного на борьбу с мошенничеством (антифрод).
Справочная информация
ПрограмБанк — является основателем рынка банковской автоматизации в России и работает на этом рынке уже 29 лет.
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис», « ПрограмБанк.АБС» и « ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для инвестиционных компаний — « ПрограмБанк.Инвест», страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование», и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро».
Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения — IBS Sales League Table — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России. «ПрограмБанк» также стал победителем Национальной банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание Интегрированной банковской системы».
Клиенты компании: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФО «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.
Источник: ПрограмБанк
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