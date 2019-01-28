Чаще всего россияне берут потребительские кредиты на ремонт квартиры, дачи или дома. На эти цели занимают средства у банков 32% респондентов, пишет «Российская газета» со ссылкой на опрос, проведенный исследовательским агентством MAGRAM Market Research.



Каждый четвертый (25%) оформил потребкредит ради покупки авто. Третий по популярности ответ — на приобретение бытовой техники и электроники (18%). На повседневные нужды тратят кредиты 13% заемщиков. Каждый одиннадцатый (9%) берет заем на выплату другого кредита, еще 7% — на лечение, 5% — на отпуск или свадьбу, а 1% — на развитие бизнеса или обучение (как свое, так и родственников).

В общей сложности каждый третий житель страны (32%) выплачивает кредит. Две трети из них (63%) — потребительский и 37% — ипотечный. Люди с низкими доходами берут чаще всего потребительские кредиты (68%), а «высокодоходники» — ипотеку (54%).

В среднем заемщики четверть своего дохода (26%) отдают банку. И стоит отметить, что выплаты по ипотеке и потребительским кредитам почти не отличаются (27% и 25% от дохода соответственно).



Опрос показал, что самые закредитованные федеральные округа — это Сибирский и Уральский. Доля выплачивающих потребкредит или ипотеку составляет там 43% и 38% соответственно (напомним, что в целом по стране эта цифра составляет 32%).

Среди жителей Центрального федерального округа кредитами обременены 27% опрошенных. Самый популярный кредит — ипотечный (его взяли 44% заемщиков против 37% в целом по стране).

А больше всего потребительских кредитов берут в Приволжском округе — 70% против 30% на ипотеку. При этом общая доля заемщиков там практически идентична среднему по стране, отмечают исследователи.