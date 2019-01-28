По мнению известного экономиста и финансового эксперта Нуриэля Рубини, выпуск центробанками цифровых валют (CBDC) сделает криптовалюты устаревшими. CBDC не будут иметь никакого отношения к криптовалютам, технологии блокчейн и станет «похоронным звоном» не только для криптовалют, но и для существующих электронных платежных систем, таких как PayPal.

«По сути, что означает [цифровая валюта центрального банка]? Это криптовалюта? Нет. Она основана на блокчейне? Нет. Она так же, как существующая система централизованного реестра, полностью контролируется центральным банком», — цитирует Рубини Anycoin .

Также он снова назвал блокчейн самой переоцененной технологией, которая ничем не лучше обыкновенных электронных таблиц Exell, напомнил, что криптовалюты не являются валютами, поскольку не обладают их основополагающими качествами.