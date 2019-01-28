CBDC станет «похоронным звоном» также и для существующих электронных платежных систем.
По мнению известного экономиста и финансового эксперта Нуриэля Рубини, выпуск центробанками цифровых валют (CBDC) сделает криптовалюты устаревшими. CBDC не будут иметь никакого отношения к криптовалютам, технологии блокчейн и станет «похоронным звоном» не только для криптовалют, но и для существующих электронных платежных систем, таких как PayPal.
«По сути, что означает [цифровая валюта центрального банка]? Это криптовалюта? Нет. Она основана на блокчейне? Нет. Она так же, как существующая система централизованного реестра, полностью контролируется центральным банком», — цитирует Рубини Anycoin.
Также он снова назвал блокчейн самой переоцененной технологией, которая ничем не лучше обыкновенных электронных таблиц Exell, напомнил, что криптовалюты не являются валютами, поскольку не обладают их основополагающими качествами.
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