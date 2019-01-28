«Благодаря продукту клиенты получили возможность очень просто и удобно оформить финансовую защиту от невозврата кредита в мобильном банке, причем не только в момент получения онлайн-кредита, но и в последствии, в период использования и погашения кредита», - комментирует начальник управления по развитию кредитных карт Альфа-Банка Николай Волосевич.

Это уже четвертая отраслевая награда digital-страхования. В 2018 году продукт победил в номинациях «Продукт года в мобильных финансах» отраслевой премии «Финансовая элита России», «Инновация года в банковском страховании» премии «Время инноваций – 2018», «Digital продукт года» IX межотраслевой премии «Права потребителей и качество обслуживания».