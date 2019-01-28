Лондонская фондовая биржа сняла ограничения на торговлю депозитарными расписками компании En+ для американских инвесторов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник представитель биржи.

«Я могу подтвердить, что ограничения были сняты», — сказал он и уточнил, что речь идет именно о том секторе торгов, в котором после апрельского решения Минфина США не могли принимать участие американские инвесторы. Снятие ограничений последовало за отменой санкций США в отношении компании 27 января.