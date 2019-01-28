Лондонская биржа металлов (LME) сняла ограничения для участников торгов на заключение сделок с «Русалом» после снятия с компании санкций США. Об этом ТАСС заявила в понедельник представитель биржи.

«После снятия санкций в отношении «Русала» со стороны OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) LME сняла все предыдущие ограничения на хранение металла производства «Русала» на складах LME. Для всех участников (торгов) также возможно заключать контракты с «Русалом». Эти изменения вступают в силу немедленно», — сказала она.

LME отменила временный запрет на хранение на своих складах металла производства заводов «Русала», сообщило агентство Reuters. «Во избежание сомнений, это означает, что весь производимый «Русалом» металл может быть размещен (на сертифицированных LME складах)», — цитирует Reuters уведомление LME для профучастников.

Министерство финансов США ранее объявило о снятии санкций в отношении «Русала», En+ и «Евросибэнерго», введенных в апреле 2018 года. При этом ограничения в адрес Олега Дерипаски будут сохранены.



Лондонская биржа металлов приостановила торги алюминием «Русала» 17 апреля 2018 года. После заявления Минфина США в декабре 2018 года о намерении снять санкции с «Русала» биржа заявила о готовности возобновить торги алюминием «Русала», как только санкции будут сняты, и сообщила, что участники торгов смогут снова заключать с компанией сделки.