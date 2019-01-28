Крупнейший банк Белоруссии — Беларусбанк — планирует открыть биржевую площадку для торговли цифровыми деньгами. Руководство компании изучает этот вопрос, рассказал председатель правления компании Виктор Ананич в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Прорабатывается возможность создания биржевой площадки по торговле криптовалютами. Сейчас мы занимаемся этим вопросом», — заявил Ананич.

Он добавил, что банк занимается и другими проектами, связанными с цифровой экономикой. Компания занимается разработкой виртуальной карты для безопасных онлайн-покупок.

«Проекты в области «цифры» будут носить эксклюзивный характер», — отметил председатель правления Беларусбанка.

В январе на территории страны начала работу первая в СНГ легальная криптовалютная биржа Currency.com. На площадке торгуются токенизированные активы на сырье, акции, и индексы, привязанные к базовой рыночной стоимости традиционных активов.