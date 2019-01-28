Украинская криптовалютная биржа Liqui уведомила пользователей о закрытии ее торговой платформы из-за отсутствия экономического смысла в предоставлении услуг. У пользователей есть 30 дней на то, чтобы вывести свои активы с площадки.

Как сообщает Тtrcoin , в соответствии с последней редакцией правил, с пользователей, которые оставят свои активы на бирже, будет взиматься комиссия на ежедневной основе.

«Скоро мы можем вернуться. Однако все будет зависеть от условий на рынке, которые существенно изменились с 2017 года. Мы не знаем, что еще сказать, но спасибо вам за поддержку криптовалютного сообщества и вашу веру в нас», – заключает биржа.