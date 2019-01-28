Готовящаяся к запуску децентрализованная биржа Binance DEX уже с первого дня работы будет поддерживать аппаратные кошельки, заявил глава компании Чанпэн Чжао. При этом использование аппаратных кошельков поможет пользователям быть уверенными в том, что они полностью контролируют свои приватные ключи.

Как сообщает ForkLog, Чанпэн Чжао не уточнил, какие именно модели и каких производителей будет поддерживать Binance DEX, но на размещенном им изображении показано устройство Ledger Nano S.