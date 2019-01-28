Швейцарский банк и брокер Dukascopy начал сотрудничать с криптовалютной биржей Bitstamp, благодаря чему его клиенты смогут работать с криптовалютами.

Клиентам предоставляется возможность отправлять биткоины на свои банковские счета и конвертировать их в американские доллары для торговли на площадке Swiss FX Marketplace.

Кроме того, они смогут выводить средства назад на свои криптокошельки в биткоинах, сообщает Anycoin .