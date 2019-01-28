Создание «криптодолины» в России может приносить государству до 70 млрд рублей ежегодно, только за счет НДС за потребляемое электричество, выяснили аналитики международной инфраструктурно-майнинговой компании BitCluster.

Как сообщает РБК , данные основаны на расчетах использования электроэнергии одним Antminer S9i от Bitmain, все выпущенные на сегодняшний день подобные устройства (740 тыс.) составили бы мощность потребления в 1 ГВт, при этом профицит российской электроэнергии в 2018 году составил 20 ГВт.

При цене в 2 рубля за кВт.ч в месяц устройства S9i от Bitmain приносили бы бюджету страны 292 млн рублей. Резервов российской электроэнергии хватит на то, чтобы включить 14,8 млн устройств S9i, в этом случае ежемесячная прибыль составила бы 5,8 млрд рублей. Такого количества оборудования не существует, но отрасль вычислений может задействовать не только ASIC-майнеры, но и графическую обработку данных для поддержания искусственного интеллекта, мэпинга и т.д., объяснили эксперты.

По словам основателя компании BitCluster Сергея Арестова, вокруг гидроэлектростанций можно разместить майнинг-центры и инфраструктуру для блокчейн-парков, а благодаря созданию «криптодолин» можно будет создать до тысячи рабочих мест в регионе размещения.