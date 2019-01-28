Иран может представить свой собственный государственный стейблкоин на базе иранского риала на конференции «Электронных банковских и платежных систем» в Тегеране на этой неделе.

Как сообщает Ttrcoin , ссылаясь на Al Jazeera, Тегеран может также задействовать технологию для создания альтернативы глобальной платежной системе SWIFT, доступ иранских банков к которой был затруднен. Источники выразили неуверенность в вопросе столь масштабных реализаций, но отметили, что применение криптовалюты в локальном контексте вполне возможно.

Иранский стейблкоин будет использовать приватный блокчейн, вероятно, одну из вариаций Еthereum или Hyperledger. Предполагается, что с инструментом смогут работать некоторые игроки рынка криптовалют, возможно, даже биржи.