В первый год работы программа льготных кредитов (скидка — 5 процентных пунктов от ставки) на покупку заводских деревянных домов оказалась неэффективной. Предполагалось, что граждане с 1 апреля по 1 ноября 2018 года заключат 2,5 тыс. таких сделок, однако их оказалось менее сотни. Об этом «Известиям» рассказал глава Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков.



«Программа вызвала большой интерес, было много обращений в компании, ассоциацию, банки. Но из-за ее крайне короткого срока действия, к сожалению, до реальных результатов, до значимого количества выданных кредитов не дошло», — пояснил Панитков. По его оценке, было заключено меньше 100 сделок. Когда люди узнавали, что кредит субсидируется не весь срок, а всего около полугода, интерес пропадал, отметил он. В ассоциации считают, что это основная причина слабой реализации.

Официальный представитель Минпромторга Залина Корнилова отметила, что в 2018 году программа носила пилотный характер. По ее словам, из-за неопределенности продления как этой субсидии, «так и других мер поддержки отраслей промышленности субсидиарного характера, банки не стали принимать участие в программе за исключением Кредит Европа Банка.

Теперь же, отметила она, принято решение о сохранении этой меры поддержки в 2019–2020 годах. Запланировано выделение 200 млн рублей ежегодно. Ведомство ведет работу по привлечению широкого круга банков для участия в программе. Вносить принципиальные изменения в условия не планируется, подчеркнула Корнилова.

«Деревянная» ипотека действительно проблемная, подтвердил изданию замглавы Минфина Алексей Моисеев. «Банки боятся, что дома сгорят, страховка дорогая. Нужно что-то с этим делать, будем над этим работать», — пояснил он.

Еще один момент: банки технически не смогли принять участие в этой программе, так как сама подготовка продукта в крупных организациях может занимать до полугода. «По сути, реально работал один банк. Остальные крупные игроки из-за короткого срока действия не стали принимать участие», — рассказал Панитков. Изначально к проекту планировали подключиться около десятка кредитных организаций.

Ограничения «акции» были также связаны с тем, что максимальная сумма кредита составляла всего 3,5 млн рублей, а заем можно было взять только на покупку дома у предприятий с оборотом не менее 200 млн рублей.