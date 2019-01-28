Хоум Кредит Банк стал владельцем домена svoboda.ru, следует из данных сервиса WhoIs. Сам адрес зарегистрирован в 1999 году, но кредитная организация приобрела его в ноябре 2018-го.

В Хоум Кредит Банке факт сделки подтвердили. «Сайт будет использоваться для продвижения карты рассрочки «Свобода» в Интернете», — пояснили в пресс-службе кредитной организации, но воздержались от конкретики. Сумма сделки не раскрывается.

По оценке доменного инвестора Павла Гросса, стоимость домена небольшая. «Я думаю, от 50 тысяч долларов точно, может, и 100 тысяч. Банк может легко себе позволить за такой домен», — говорит Гросс. Он первым и обратил внимание на смену владельцев адреса.

Карта рассрочки «Свобода» появилась в линейке Хоум Кредит Банка в ноябре прошлого года. Продукт дополнил уже существующую карту рассрочки. Название «Свобода» было выбрано неслучайно, заявлял предправления кредитной организации Юрий Андресов.

«Понятие «свобода» для нас значит многое. Это внутренняя свобода человека, которая делает его счастливым. Применительно к карте — это свобода от процентов, свобода выбора, когда не нужно ждать специальных акций в магазинах. Мы уверены, что это название поможет не только продвижению, но и по-новому раскроет для клиентов всю категорию банковских рассрочек», — рассказал топ-менеджер на OFFICEPARTY в стенах Банки.ру.