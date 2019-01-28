Привлеченные средства будут способствовать ускоренному развитию платформы.
Институциональный фонд управления цифровыми активами Morgan Creek Digital инвестировал 3,1 млн долларов в стартап RealBlocks, который представляет собой платформу на базе еthereum, позволяющую фирмам привлекать капитал посредством токенизированных ценных бумаг. Привлеченные средства будут способствовать ускоренному развитию платформы.
Как сообщает FоrkLog, также платформа предоставляет инвесторам доступ к предложениям по частному инвестированию в объекты, расположенные по всему миру.
По словам основателя и партнера Morgan Creek Digital Энтони Помплиано, в будущем «все акции, облигации, валюты и товары будут токенизированы». Это, по его словам, и есть основная причина, по которой его компания поддержала RealBlocks.
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