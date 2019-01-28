Институциональный фонд управления цифровыми активами Morgan Creek Digital инвестировал 3,1 млн долларов в стартап RealBlocks, который представляет собой платформу на базе еthereum, позволяющую фирмам привлекать капитал посредством токенизированных ценных бумаг. Привлеченные средства будут способствовать ускоренному развитию платформы.

Как сообщает FоrkLog , также платформа предоставляет инвесторам доступ к предложениям по частному инвестированию в объекты, расположенные по всему миру.

По словам основателя и партнера Morgan Creek Digital Энтони Помплиано, в будущем «все акции, облигации, валюты и товары будут токенизированы». Это, по его словам, и есть основная причина, по которой его компания поддержала RealBlocks.