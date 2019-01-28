Вебинар, который 29 января проведут для банкиров iDSystems и КРОК , посвящен двум темам – краткому обзору нововведений долгожданных Методических рекомендаций ЦБ по работе с ЕБС и обсуждению состава работ, которые надо будет выполнять для введения в эксплуатацию и регулярного обслуживания инфраструктуры ИБ, построенной в банках для работы с ЕБС.

В части выходящих Методических рекомендаций коллеги из банков узнают, что при обмене с ЕБС возможно будет использовать:

собственное решение

типовое решение

решение поставщика услуг (облачное решение)

В части инфраструктурных задач вебинар « ЕБС. Инфраструктура ИБ и её обслуживание » будет полезен для принятия решений о модификации остальной части информационной инфраструктуры банка, чтобы начать процедуры по приведению её в соответствии с ГОСТ Р 57580.1.

Вебинар проведут:

Генеральный директор iDSystems Андрей Федорец ;

; Директор по информационной безопасности iDSystems Алексей Александров ;

; Ведущий эксперт направления информационной безопасности КРОК Евгений Дружинин.

Спикеры доведут основные нововведения, которые будут отражены в Методических рекомендациях ЦБ, а также главные аспекты типовой схемы подключения, текущий статус сертификации решения iDSystems в ФСБ и особенности встраивания в существующую инфраструктуру банка с учётом соблюдения требований регуляторов в части защиты персональных данных.

Напоминаем, что вебинар «ЕБС. Инфраструктура ИБ и её обслуживание» состоится 29 января в 11-00 на площадке Webinar.ru

Для представителей банков участие в мероприятии бесплатное.

Пройдите обязательную регистрацию, отправив запрос с корпоративной почты банка.

Обязательная регистрация доступна по ссылке

Будем рады видеть вас на нашем мероприятии!

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на январь 2019 года компания iDSystems уже завоевала 30 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 53 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 140 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка ») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group)

Источник: iCAM Group