iDSystems организует совместный с компанией КРОК вебинар на тему «ЕБС. Инфраструктура ИБ и её обслуживание». Мероприятие пройдет 29 января
Вебинар, который 29 января проведут для банкиров iDSystems и КРОК, посвящен двум темам – краткому обзору нововведений долгожданных Методических рекомендаций ЦБ по работе с ЕБС и обсуждению состава работ, которые надо будет выполнять для введения в эксплуатацию и регулярного обслуживания инфраструктуры ИБ, построенной в банках для работы с ЕБС.
В части выходящих Методических рекомендаций коллеги из банков узнают, что при обмене с ЕБС возможно будет использовать:
- собственное решение
- типовое решение
- решение поставщика услуг (облачное решение)
В части инфраструктурных задач вебинар « ЕБС. Инфраструктура ИБ и её обслуживание» будет полезен для принятия решений о модификации остальной части информационной инфраструктуры банка, чтобы начать процедуры по приведению её в соответствии с ГОСТ Р 57580.1.
Вебинар проведут:
- Генеральный директор iDSystems Андрей Федорец;
- Директор по информационной безопасности iDSystems Алексей Александров;
- Ведущий эксперт направления информационной безопасности КРОК Евгений Дружинин.
Спикеры доведут основные нововведения, которые будут отражены в Методических рекомендациях ЦБ, а также главные аспекты типовой схемы подключения, текущий статус сертификации решения iDSystems в ФСБ и особенности встраивания в существующую инфраструктуру банка с учётом соблюдения требований регуляторов в части защиты персональных данных.
Напоминаем, что вебинар «ЕБС. Инфраструктура ИБ и её обслуживание» состоится 29 января в 11-00 на площадке Webinar.ru
Для представителей банков участие в мероприятии бесплатное.
Пройдите обязательную регистрацию, отправив запрос с корпоративной почты банка.
Обязательная регистрация доступна по ссылке
Будем рады видеть вас на нашем мероприятии!
О компании iDSystems:
iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.
По состоянию на январь 2019 года компания iDSystems уже завоевала 30 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 53 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 140 банков.
iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.
Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group)
Источник: iCAM Group
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