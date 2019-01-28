Банк России не видит в законе об инвестиционном консультировании дополнительных рисков и угроз для существующих профучастников рынка ценных бумаг, в том числе со стороны иностранных организаций, говорится в ответе ЦБ РФ на письмо Ассоциации банков России.

В РФ 21 декабря 2018 года вступил в силу закон о регулировании инвестиционного консультирования, которое осуществляют профессиональные участники рынка ценных бумаг — инвестиционные советники. Тогда же в декабре Ассоциация банков России направила в ЦБ письмо с просьбой найти возможность ограничить предоставление услуг по финансовому консультированию, оказываемых юрлицами в интересах иностранных банков и инвесткомпаний, у которых отсутствуют на территории РФ «дочки», имеющие лицензию профучастника.

Инвестсоветником может быть как юрлицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, так и индивидуальный предприниматель. Ассоциация выразила опасения, что иностранные инвесткомпании, которые не имеют право рекламировать свои продукты и услуги в РФ, планируют открывать в РФ юрлица, не являющиеся представительствами, для оказания услуг по финансовому консультированию. Данные юрлица при этом не будут получать лицензию профучастника.

Такие юрлица, будучи инвестиционными советниками, могут давать клиентам рекомендации по инвестированию на иностранных финрынках, в том числе через аффилированные иностранные компании и банки. При этом такие рекомендации не будут подпадать под закон о рекламе. Кроме того, такие юрлица будут нести меньшую регуляторную нагрузку по сравнению с профучастниками. Деятельность иностранных инвестсоветников в итоге приведет к оттоку средств клиентов из РФ в иностранные инвесткомпании и банки, что окажет негативное влияние на отечественных участников, выразили свои опасения в ассоциации.

ЦБ в ответном письме отметил, что вступление в силу закона о регулировании инвестконсультирования «не привнесло на финансовый рынок дополнительных рисков и угроз для существующих профессиональных участников рынка ценных бумаг, и необходимость в принятии дополнительных регуляторных мер, направленных на ограничение предоставления услуг по инвестиционному консультированию, в настоящее время отсутствует».

В ЦБ напомнили, что регулятор в информационном письме от 5 июля 2018 года высказал позицию о том, что полагает неприемлемым предложение финансовых услуг, оказываемых иностранными организациями, российскими профучастниками рынка ценных бумаг. В случае выявления нарушений законодательства РФ, в том числе нормативных актов ЦБ, к инвестсоветникам и иным финорганизациям, осуществляющим свою деятельность без лицензии, могут применены меры надзорного регулирования, говорится в ответе ЦБ.