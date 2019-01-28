Центральный банк может вернуться к рассмотрению вопроса о поэтапной разморозке счетов эскроу, если будет предложен рабочий механизм администрирования этого процесса. Об этом на совещании по мерам обеспечения финансовой устойчивости застройщиков в Совете Федерации сообщила заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Полякова.

Как сообщалось, с 1 июля 2019 года застройщики больше не смогут привлекать деньги дольщиков и будут собирать деньги граждан на счетах эскроу, строительство при этом будет вестись на кредитные средства. В действующей версии закона застройщикам разрешается пользоваться средствами со счетов эскроу только после ввода объекта в эксплуатацию. При этом ранее строительные компании и Минстрой предлагали рассмотреть возможность поэтапного использования денег с таких счетов.

«Позиция ЦБ на сегодня [по вопросу поэтапного раскрытия эскроу] отрицательная. На сегодняшний день <…> счета эскроу попадают под ответственность Агентства страхования вкладов (АСВ) в объеме 10 миллионов рублей. Для того, чтобы раскрывать поэтапно счета эскроу, должен быть механизм администрирования этого процесса, определены этапы, когда можно раскрывать эти счета и на основании какой документации. Если Минстрой, застройщики, а также «ДОМ.РФ» смогут предложить механизм, по которому банки смогут администрировать процесс, и если это будет касаться финансово устойчивых застройщиков, мы готовы вернуться к рассмотрению этого вопроса», — сказала Полякова.

Ранее Ольга Полякова сообщила, что на сегодня работать по счетам эскроу в России уполномочены 60 банков с рейтингом «А-. Впоследствии число уполномоченных кредитных организаций может увеличиться до 95.