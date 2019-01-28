Министерство финансов США сняло в воскресенье санкции, введенные ранее в отношении российской компании «Русал», холдинга En+ и компании «Евросибэнерго».
Стоимость бумаг En+ и «Русала» заметно выросла в начале торгов в РФ, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:26 мск стоимость депозитарных расписок En+ Group PLC увеличилась на 8,35% до 610 рублей, котировки акций United Company Rusal PLC — на 5,14% до 33,44 рубля.
Министерство финансов США в воскресенье сняло санкции, введенные ранее в отношении российской компании «Русал», холдинга En+ и компании «Евросибэнерго».
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