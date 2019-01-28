Стоимость бумаг En+ и «Русала» заметно выросла в начале торгов в РФ, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:26 мск стоимость депозитарных расписок En+ Group PLC увеличилась на 8,35% до 610 рублей, котировки акций United Company Rusal PLC — на 5,14% до 33,44 рубля.



Министерство финансов США в воскресенье сняло санкции , введенные ранее в отношении российской компании «Русал», холдинга En+ и компании «Евросибэнерго».