Банк Республики Беларусь ОАО АСБ «Беларусбанк» рассматривает возможность открытия биржевой платформы для торговли криптовалютами.

Как сообщает агентство «Белта» , по словам председателя правления банка Виктора Ананича, одной из приоритетных задач банка в 2019 году является диджитализация. «Прорабатывается возможность организации биржевой площадки по торговле криптовалютами. Сейчас мы занимаемся этим вопросом», - пояснил он.

При этом Беларусбанк работает с операторами мобильной связи по расширению различного рода услуг. Так, в частности, в ближайшее время планируется провести эмиссию виртуальной карты. Как отметил Ананич, цифровизация для банковского сектора не новость, этот сегмент всегда был очень динамичен.