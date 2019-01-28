Диджитализация является одной из приоритетных задач банка.
Банк Республики Беларусь ОАО АСБ «Беларусбанк» рассматривает возможность открытия биржевой платформы для торговли криптовалютами.
Как сообщает агентство «Белта», по словам председателя правления банка Виктора Ананича, одной из приоритетных задач банка в 2019 году является диджитализация. «Прорабатывается возможность организации биржевой площадки по торговле криптовалютами. Сейчас мы занимаемся этим вопросом», - пояснил он.
При этом Беларусбанк работает с операторами мобильной связи по расширению различного рода услуг. Так, в частности, в ближайшее время планируется провести эмиссию виртуальной карты. Как отметил Ананич, цифровизация для банковского сектора не новость, этот сегмент всегда был очень динамичен.
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