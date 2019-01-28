С 1 февраля Банк ЗЕНИТ также уменьшает количество тарифных зон обслуживания: вместо шестнадцати их становится две. В первую зону войдут Москва и Санкт-Петербург, во вторую — все остальные регионы присутствия Банка. В связи с унификацией тарифных зон изменится стоимость обслуживания по тарифным планам в ряде населенных пунктов.



Подключиться к мобильному и интернет-банку клиенты смогут с помощью файлового ключа электронной подписи, который будет предоставляться бесплатно. Остается доступной и возможность подключения к ДБО с использованием платного токена.



Обновленные тарифные планы позволят клиентам открыть специальный карточный счет и получить до двух корпоративных карт категории Business с бесплатным годовым обслуживанием.