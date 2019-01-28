С 1 февраля 2019 года Банк ЗЕНИТ изменяет условия обслуживания в рамках тарифных планов и отменяет комиссию за подключение для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.
С 1 февраля Банк ЗЕНИТ также уменьшает количество тарифных зон обслуживания: вместо шестнадцати их становится две. В первую зону войдут Москва и Санкт-Петербург, во вторую — все остальные регионы присутствия Банка. В связи с унификацией тарифных зон изменится стоимость обслуживания по тарифным планам в ряде населенных пунктов.
Подключиться к мобильному и интернет-банку клиенты смогут с помощью файлового ключа электронной подписи, который будет предоставляться бесплатно. Остается доступной и возможность подключения к ДБО с использованием платного токена.
Обновленные тарифные планы позволят клиентам открыть специальный карточный счет и получить до двух корпоративных карт категории Business с бесплатным годовым обслуживанием.
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