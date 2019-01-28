ЦБ РФ планирует с 1 февраля начать регулярные покупки инвалюты на внутреннем валютном рынке, сообщает руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский.

«Решение ЦБ РФ покупать валюту вряд ли будет способствовать усилению позиций рубля, который потеряет поддержку после окончания налогового периода на следующей неделе», - поясняет он.

«Я считаю, что трейдеры и инвесторы переоценили новость от Центробанка РФ. К примеру, на росте пары доллар/рубль юридические лица, торгующие фьючерсными контрактами на пару доллар/рубль, наоборот, активно покупали рубль», - комментирует аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

По его мнению, на открытии торгов стоит ожидать укрепления рубля.

«Сегодня компании уплачивают налог на прибыль – хорошая поддержка в начале дня. Целевые уровни, находящиеся на отметках 65,32 рубля и 65,00 рубля за доллар США, остаются в силе. Чтобы делать какие-то выводы по пятнице, хочется посмотреть на поведение рынка вблизи отметки 65,65 рубля за доллар США. В паре евро/рубль ожидаю снижения котировок в район 74,75 рубля», - прогнозирует Антонов.

По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, средний объем покупок долларов сейчас на бирже около 3 млрд долларов (200 млрд рублей), вклад ЦБ в объем торгов составляет около 8%, рынок нормально переносит этот объем.

«В дни повышенной или пониженной волатильности, ЦБ, вероятнее всего, будет корректировать объем покупок, чтобы не провоцировать резкие скачки курса. Доллар в пятницу заметно укрепился к евро. Ожидаю, что до конца месяца пара USD/RUB будет торговаться вблизи уровня 66, а евро – 74,50-75,50. Волатильность европейской валюты будет выше, чем американской», - комментирует эксперт.