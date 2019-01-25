Налоговая задолженность торгового дома Gucci составляет 1,4 млрд евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на аудиторские данные.



Аудит проводился по заказу правительства Италии.

Так, были исследованы налоговые периоды за 2011—2017 годы. Больше всего вопросов накопилось к Luxury Goods International (Швейцария) — «дочке» холдинга Kering, который владеет торговой маркой Gucci.

По подсчетам экспертов, Kering должен будет уплатить около 2 млрд евро вместе со штрафами. Окончательное заключение налоговых служб будет сделано после соответствующего рассмотрения аудиторского отчета.