Рост греческой экономики ускорится до 2,4% в текущем году с 2,1% в 2018-м, прогнозирует Международный валютный фонд.

Как отмечается в докладе МВФ, в стране будут достигнуты целевые показатели первичного дефицита бюджета.

Фонд с оптимизмом оценивает перспективы рынка труда республики. Кроме того, согласно выводам экспертов, возможность Греции оплачивать внешний долг весьма устойчивая.

В связи с этим в МВФ порекомендовали правительству продолжить начатые экономические преобразования, что приведет к сохранению динамики роста экономики.