Онлайн-распродажа «киберпонедельник» стартует в России 28 января, однако ряд ретейлеров начнут предлагать покупателям скидки уже с воскресенья.



«Киберпонедельник» проводится в России уже в шестой раз. В этом году акция продлится три дня. Распродажу проводят два крупных организатора: LED Agency при поддержке РАЭК, РОЦИТ и АКИТ на площадке c-monday.com и Национальная ассоциация дистанционной торговли на kiberponedelnik.com. К акции уже присоединились крупнейшие онлайн-ретейлеры: «Эльдорадо», «М.Видео», Ozon, «Детский мир», Wildberries, Lego, «Леруа Мерлен», Metro Cash and Carry, «Ашан» и другие.

«У интернет-магазинов мы ожидаем увидеть увеличение выручки на величину от 40% до 80%. Общий оборот акции в онлайне может составить более 9 миллиардов рублей», — оценил потенциальные масштабы российского «киберпонедельника» для РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Главным нововведением онлайн-распродажи 2019 года станет запуск B2B-раздела Digital на c-monday.com, на котором будут представлены скидки и специальные предложения на услуги для бизнеса — от маркетинга и IT до логистики и банкинга.

Многие россияне ассоциируют «киберпонедельник» с техникой и электроникой, несмотря на наличие скидок на одежду, аксессуары и товары для дома. По данным сервиса сравнения цен Price.ru и организатора онлайн-распродажи на c-monday.com, самыми популярными категориями в 2018 году были смартфоны и гаджеты, бытовая техника и электроника, автотовары, компьютеры и планшеты.



В течение всей распродажи будет работать горячая линия одной из старейших общественных организаций Рунета — РОЦИТ. «Наша задача — научить пользователя отличать фейковые, недобросовестные магазины от порядочных. Также РОЦИТ ставит перед собой задачу отслеживать магазины, которые создают искусственные скидки. За три года мы наблюдаем тренд по уменьшению количества таких магазинов и недобросовестных акций», — рассказал директор Региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) Сергей Гребенников.



Специалисты Роскачества призывают россиян не забывать и о кибербезопасности. Они рекомендуют не совершать покупки через публичный Wi-Fi или общедоступный компьютер — так злоумышленники могут получить доступ к данным банковской карты. «Кроме того, убедитесь, что URL-адрес сайта продавца начинается с https, а не http. Это свидетельствует об использовании «безопасного соединения», то есть передаче данных в зашифрованном виде. Поэтому если хакер сумеет перехватить трафик, он не сможет прочитать передаваемые данные», — отмечается в памятке Роскачества.