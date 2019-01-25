Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич заявила, что ее слова о бюджете вырвали из контекста. Об этом она написала в Facebook .

Ранее в Сети появилось видео встречи чиновницы с жителями подмосковного Королева. На мероприятии подняли вопрос о восстановлении исторического квартала города за счет средств федерального бюджета, на что Юденич сказала: «Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?»

По словам Юденич, речь шла исключительно о конкретных архитекторах и их финансовых запросах на «футуристические проекты», а не россиянах в целом.

Как пояснила чиновница, один из архитекторов заявил, что для выселения из квартала всех жителей и создания музея нужен миллиард рублей. На это она ответила, что «в современных экономических условиях требовать миллиард безнравственно».