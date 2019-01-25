Банк Англии отказал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в просьбе выдать 1,2 млрд долларов слитками золота, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В декабре прошлого года Мадуро заявил, что его страна имеет право продавать золото на фоне американских санкций и неопределенной ситуации с возвратом слитков из Великобритании.

Один неназванный источник сообщил агентству, что решение не выдавать золото приняли после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь Майк Помпео и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, оказали давление на коллег в Великобритании.

Агентство отмечает, что американские чиновники теперь пытаются направить зарубежные активы Венесуэлы объявившему себя временным главой страны Хуану Гуаидо, чтобы увеличить шансы на получение контроля над правительством.

Сам Гуаидо назвал решение Банка Англии защитой активов Венесуэлы. «Мы не позволим больше злоупотреблений и чтобы крали деньги, предназначенные на еду, лекарства и на будущее наших детей», — написал политик в Twitter.

Bloomberg добавляет, что всего иностранные резервы Центробанка Венесуэлы составляют 8 млрд долларов. Часть из них находится в Банке Англии, но где остальные, неизвестно.

Каракас заявлял, что хочет вернуть из Банка Англии 550 млн долларов в золотых слитках, поскольку опасается, что их могут заблокировать из-за санкций. По информации Reuters, речь шла о 14 тоннах золота. Реализацию этих планов задержали примерно на два месяца из-за сложностей с получением страховки, необходимой для перемещения крупного груза золота.

На этой неделе в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства, США и еще некоторые страны немедленно заявили о признании Гуаидо и потребовали от Мадуро не допустить силовых действий против оппозиции. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.