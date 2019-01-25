Россия предлагает Совбезу ООН не предпринимать экономические меры в отношении Венесуэлы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«(Предлагаем) воздержаться от дискриминационных экономических мер в отношении этой страны. Ведь не секрет, что нынешний экономический кризис во многом спровоцирован действиями тех государств, кто больше всего кричит о страданиях венесуэльского народа», — сказал Небензя на заседании СБ ООН по Венесуэле.

Он отметил, что надо прекратить иностранное вмешательство и приложить все усилия для запуска внутринационального диалога.

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США».