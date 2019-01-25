Предполагается, что ближайшие три недели будут использованы для переговоров о долговременном бюджете.
Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом временный бюджет ряда ведомств до 15 февраля, прекратив рекордно долгий шатдаун, сообщил Белый дом.
Предполагается, что ближайшие три недели будут использованы для переговоров о долговременном бюджете.
Трамп первым уступил в противостоянии с демократами в конгрессе по итогам шатдауна, продолжавшегося 35 дней. Все это время не работали около четверти федеральных министерств и ведомств, без зарплаты оставались около 800 тыс. госслужащих и более 1 млн контрактных работников госсектора.
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