Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом временный бюджет ряда ведомств до 15 февраля, прекратив рекордно долгий шатдаун, сообщил Белый дом.

Предполагается, что ближайшие три недели будут использованы для переговоров о долговременном бюджете.

Трамп первым уступил в противостоянии с демократами в конгрессе по итогам шатдауна, продолжавшегося 35 дней. Все это время не работали около четверти федеральных министерств и ведомств, без зарплаты оставались около 800 тыс. госслужащих и более 1 млн контрактных работников госсектора.