Глава управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова назвала завышенными требования молодых учителей, которые жалуются на зарплату в 9 тыс. рублей. Такое мнение она высказала в интервью порталу Amic.

Журналист пытался узнать у чиновницы, как мотивировать молодежь не уезжать из региона на поиски лучших условий труда. В частности, он привел в пример низкие зарплаты молодых учителей.

«Завышенные требования — это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всем. Наша задача — работать с молодежью в этом вопросе», — заявила Четошникова.

Четошникова заметила, что в Алтайском крае существуют специальные программы, и заметила, что «молодежи хочется всего и сразу». «Все мы понимаем, если ребенок бьется об пол, желая, чтоб родители купили ему игрушку, — это ненормальное поведение. Надо разговаривать с молодежью», — подытожила она.