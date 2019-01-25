Альфа-Банк предупредил своих клиентов о плановых технических работах в системе мобильного и интернет-банка.

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте финучреждения, во время техработ онлайн-сервисы будут недоступны.

«В связи с проведением технических работ 27 января 2019 года с 02:00 по 05:00 (мск) возможна недоступность интернет-банка «Альфа-Клик» и мобильного банка «Альфа-Мобайл». Приносим извинения за доставленные неудобства», — указано в сообщении.