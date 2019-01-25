На поддержку 100% вкладчиков первой и третьей очереди реестра обанкротившихся Татфондбанка и ИнтехБанка потребуется не менее 2 млрд рублей, заявил премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Проведен анализ реестра требований кредиторов, выделены следующие группы вкладчиков: физические лица первой и третьей очереди, юридические лица. Сейчас поддержкой охвачены порядка 80% физлиц и более 60% юрлиц, находящихся в реестре кредиторов. На поддержку указанных групп потребуется не менее 2 млрд рублей», — цитирует его TatCenter .

Рустам Минниханов поручил обеспечить выплаты в размере 500 тыс. рублей кредиторам, чьи требования превышают эту сумму, а также поддержать вкладчиков «ИК «ТФБ Финанс», которые до 16 ноября 2018 года обратились в суд и получили решение суда.

Планируется, что Республиканский фонд поддержки заключит 4 тыс. договоров переуступки. Учитывая объем и сумму, выплаты будут осуществляться не позднее одного года с момента заключения договора.