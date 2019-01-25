В Татарстане объемы льготного кредитования аграриев в 2018 году выросли в два раза до 26 млрд рублей против 13,5 млрд рублей годом ранее.

Объем льготных займов Россельхозбанка агропромышленному комплексу республики составил 8,3 млрд рублей, Сбербанка — 7,3 млрд рублей, «Ак Барс» банка, ВТБ, Связь-Банка и Газпромбанка в общей сложности 10,8 млрд рублей, сообщает TаtCenter , ссылаясь на данные минсельхозпрода РТ.

«Потребность республики в финансовых ресурсах на проведение посевной кампании 2019 года оценивается в 25 млрд рублей, в том числе потребность в кредитных средствах — около 15 млрд рублей», — добавили в ведомстве.