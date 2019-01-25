«Тинькофф Мобайл» занял первое место в «Народном рейтинге» сотовых операторов на Банки.ру. По итогам 2018 года виртуальный оператор получил 33,6 балла, ответил на 156 обращений клиентов и решил 21 проблему пользователей.

Стела и диплом победителя будут вручены представителям оператора на официальной церемонии «Банк года» , которая пройдет 8 февраля 2019 года в Москве.

Второе место в «Народном рейтинге» занял оператор Yota, ответивший на 152 отзыва и заработавший 18,3 балла. Третье место досталось виртуальному оператору (MVNO) «Ростелекома», получившему 16,6 балла (35 отзывов, решено шесть проблем пользователей).

В пятерку лидеров «Народного рейтинга» операторов за 2018 год также вошли Tele2 и МГТС, в десятку — «Билайн», МТС, «МегаФон», Danycom и «СберМобайл».

«Тинькофф Мобайл» в 2018 году сильно оторвался в рейтинге от ближайших соперников. Так же как Тинькофф Банк и «Тинькофф Страхование», победитель рейтинга сотовых операторов ответил на каждый отзыв, в очередной раз подтвердив серьезный подход к решению проблем пользователей и высокий уровень клиентского сервиса», — прокомментировала результаты руководитель отдела интерактивных сервисов портала Банки.ру Марина Науменко.

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