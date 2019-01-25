Суд Ставропольского края вынес приговор по делу двух женщин, обвиняемых в кредитном мошенничестве и покушении на мошенничество на сумму 13,4 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.

«В суде установлено, что женщины совместно с другими злоумышленниками, в отношении которых уже вынесены приговоры, и неустановленным следствием лицом с декабря 2012 года по январь 2013 года совершили ряд преступлений», — говорится в сообщении.

Обвиняемые подготовили заведомо подложные документы, оформленные на граждан, проживающих на территории разных регионов, на получение заемных денежных средств на общую сумму в размере 13,4 млн рублей. Однако кредитным учреждением по 22 поданным заявкам в получении кредитов отказано. В результате действий участников организованной группы банком выданы кредиты десяти обратившимся на сумму более 7,5 млн рублей.

Одна злоумышленница приговорена к 3,5 года лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Вторая — к трем годам и четырем месяцам лишения свободы со штрафом в размере 70 тыс. рублей.