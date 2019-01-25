Сбербанк в пятницу, 25 января, запустил на Московской бирже торги новым биржевым фондом (ETF) на индекс Мосбиржи государственных облигаций (тикер — SBGB). Это первый ETF, отслеживающий индекс российских гособлигаций, сообщили в пресс-службе финучреждения.



Индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBITR) включает в себя наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года. Общая максимальная сумма всех вознаграждений и прочих расходов для инвестора в год не превышает 0,8%. Новый биржевой фонд полностью повторяет состав и структуру данного индекса.

Биржевой фонд можно покупать, в частности, на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) , который позволяет получить налоговый вычет в 13%. «Полученные купонные выплаты по облигациям будут инвестироваться в фонд. Пересмотр состава фонда будет осуществляться при изменении состава индекса и параметров его расчета Московской биржей», — отмечается в релизе.

Маркет-мейкером и уполномоченным лицом биржевого фонда выступает Sberbank CIB.



Биржевые паевые инвестиционные фонды или ETF (Exchange Traded Funds) — это фонды, инвестиционные паи которых можно купить и продать на бирже. Они формируются из ценных бумаг в точном соответствии с биржевым индексом.