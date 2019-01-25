Сбербанк предоставил финансирование структурам Международной инвестиционной группы PPF, которое было направлено на приобретение торгового комплекса «Невский центр» в Санкт-Петербурге.

При этом стоимость комплекса составляет 171 млн евро, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка, руководителя блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолия Попова, структурой сделки предусмотрена реализация продуктов банковского подразделения глобальных рынков, а также escrow-обслуживание в дочернем банке в Швейцарии.