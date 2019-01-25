Десятая часть работающих россиян заявили, что в 2018 году им повысили зарплату, свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир». У половины из них (5%) зарплата увеличилась более чем на 10%. О снижении зарплаты сообщили 6% респондентов.



На вопрос об изменениях, произошедших на работе за последние полгода, почти две трети респондентов — 63% — ответили, что никаких изменений не было и они продолжают работать на прежнем месте. «Это самый высокий показатель за последние четыре года. С момента прошлого опроса доля подобных ответов выросла на 6%, что говорит о некоторой стабильности на рынке», — сообщает «Ромир».



О смене работы за прошлый год рассказали 6% опрошенных. Еще 25% сообщили о том, что они не работают. Согласно опросу, 23% респондентов нашли работу почти сразу, для половины (49%) поиски работы заняли от двух до шести недель.

Число тех, кто не смог пока найти работу и находится в активном поиске, составило 15%, а тех, кто на момент опроса не находился в поиске работы, — 13%. «Это самый высокий показатель за весь период наблюдения. Можно предположить, что россияне взяли небольшой перерыв перед Новым годом, чтобы уже в новом году вернуться к поиску подходящей работы», — делают вывод авторы.