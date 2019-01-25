Медиахолдинг РБК учреждает кредитное рейтинговое агентство. Оно получит название «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) и начнет деятельность после того, как Центробанк внесет соответствующие сведения в реестр кредитных рейтинговых агентств.

Юридически это будет дочерняя компания ПАО «РБК», генеральным директором агентства станет экс-руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук. До АКРА он также работал в московском офисе S&P и Центре рейтингового консультирования (ЦРК) Газпромбанка.

В медиахолдинге сообщили, что в состав совета директоров НКР войдут пять человек, в том числе два независимых директора с опытом работы на финансовых рынках и в системе госуправления.

Будущий руководитель агентства Кирилл Лукашук рассказал, что стратегия развития НКР предполагает значительное увеличение объема рейтингового рынка, поэтому на первом этапе ключевая задача НКР — «занять значимую долю отрасли».

На данный момент в мире три основных международных рейтинговых агентства — Standard & Poor's, Moody's и Fitch Ratings. В 2014 году после введения антироссийских санкций они начали снижать рейтинги и прогнозы как по российским компаниям и банкам, так и по России в целом. Российские власти решили создать собственное рейтинговое агентство, которое стало бы альтернативой «большой тройке». В 2015 году было основано агентство АКРА, его акционерами являются 27 крупных компаний, в том числе Альфа-Банк, Сбербанк и «Северсталь».