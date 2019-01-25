Главы мировых компаний, в том числе из США, в рамках форума в Давосе заявили о желании продолжать сотрудничество с РФ, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на пресс-конференции по итогам форума.

Он сообщил, что на полях форума в Давосе состоялось заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), в котором приняли участие главы крупных транснациональных компаний, которые работают в России.

«Подробно обсуждали состояние дел в российской экономике и планы по развитию бизнеса. Все настроены позитивно, все настроены на увеличение инвестиций, увеличение производства в России и дальнейшее развитие взаимосвязей, в том числе американские компании, которые тоже присутствовали на этой встрече», — сказал Орешкин.

Так, делегация РФ на Всемирном экономическом форуме в Давосе встречалась с Турцией, европейскими, арабскими и азиатскими странами и договорилась с ними о продолжении наращивания торговли.

«У российской делегации была обширная двусторонняя повестка, встречались с большим количеством европейских стран, с Турцией, представителями арабского мира, азиатских стран. Со всеми ними идет позитивная работа, динамика торговли положительная. Договорились со всеми работать в направлении увеличения товарооборота», — сказал министр.