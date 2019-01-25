Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что события в Венесуэле никак не скажутся на экономике РФ, об этом он заявил в эфире телеканала Bloomberg.

«В контексте того, какой эффект это окажет на (экономический. — Прим. ред.) рост России, — близкий к нулю», — ответил Орешкин на вопрос ведущего.

Тем не менее министр отметил, что этот вопрос лучше адресовать МИДу.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — «марионеткой США». Статус Гуаидо в качестве временного главы государства также признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

