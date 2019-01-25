Не менее 22 банков из числа крупнейших 50 кредитных организаций России подключат Систему быстрых платежей (СБП) в течение 2019 года. Об этом порталу Банки.ру заявили в самих кредитных организациях.

Как удалось узнать порталу, помимо 12 участников пилотного проекта СБП, до конца 2019 года к системе присоединятся еще более 20 кредитных организаций. Отметим, что обычно сначала банки подключают часть клиентов в рамках теста, а позднее масштабируют нововведения на всех клиентов.

Напомним, СБП будет запущена в промышленную эксплуатацию 28 января 2019 года. Она позволит физлицам делать переводы по номеру мобильного телефона.

Список «пилотных» участников проекта выглядит следующим образом: Газпромбанк, ВТБ, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, «Ак Барс», Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, группа QIWI, СКБ-Банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр».

Но в том, чтобы присоединиться к СБП, заинтересованы и другие участники рынка — как крупные, так и не очень.

Металлинвестбанк намерен подключиться к Системе быстрых платежей, как только будет открыта возможность для банков, не входящих в пилотную группу. Здесь банк ориентируется на февраль 2019 года. После подключения система станет доступна ограниченному кругу клиентов в горизонте одного-трех месяцев, для всех клиентов — еще через один месяц после завершения пилотного запуска, сообщает старший вице-президент Металлинвестбанка Александр Мелехин.

Банк «Авангард» предполагает, что сможет реализовать для своих клиентов доступ к Системе быстрых платежей во второй волне банков, то есть весной текущего года. После периода апробации СБП станет доступной всем клиентам банка, уточняют в «Авангарде».

Опытно-промышленная эксплуатация Системы быстрых платежей запланирована банком «Зенит» на весну 2019 года. По ее итогам система станет доступна всем клиентам банка. В нем ожидают, что это произойдет до наступления летнего периода.

Система быстрых платежей станет доступной для всех клиентов банка «Возрождение» во II квартале 2019 года.

«Московский Кредитный Банк с конца прошлого года реализует проект подключения к Системе быстрых платежей. Мы планируем подключиться к СБП во втором квартале этого года, — прокомментировал зампред правления МКБ Сергей Путятинский. — Этап пилотирования проекта с СБП мы будем осуществлять с привлечением тестовой группы клиентов нашего банка, которые захотят принять участие в этом крупном проекте. По результатам «пилота» примем решение, при этом ключевыми факторами для нас будут стабильность функционирования технологии, ее бесперебойность, а также то обстоятельство, насколько этот продукт был востребован клиентами, принявшими участие в пилотном проекте».

«Банк Дом.рф» (прежнее название — «Российский Капитал») также хочет присоединиться к Системе быстрых платежей Банка России не позднее II квартала 2019 года. В кредитной организации рассчитывают, что СБП поможет сделать взаимодействие клиентов с банком удобнее, а его продукты — технологичнее.

Банк «Открытие» рассчитывает подключиться к СБП во II—III кварталах этого года.

Связь-Банк предложит переводы по СБП ограниченному кругу клиентов во II квартале 2019-го, а всем клиентам — в III квартале.

«Банк планирует подключаться к СБП. Сейчас готовим план проекта и определяем системного интегратора. Планируемый срок запуска первого этапа (перевод с карты на карту) — III квартал 2019 года, — рассказывает начальник управления цифрового бизнеса и розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. — Банк запустит СБП для всех категорий клиентов. Возможность осуществления переводов внутри банка по номеру телефона реализована в банке уже достаточно давно, поэтому не планируем отдельным этапом делать тестирование данного сервиса на ограниченном круге клиентов».

МТС Банк подтвердил участие в СБП и совместно с МТС приступил к работам по подготовке и подключению к системе. Банк планирует предоставить сервис переводов сразу для всех клиентов в III квартале 2019 года.

«Мы видим большие перспективы развития СБП. В первую очередь нашим клиентам будет доступен новый, более дешевый канал переводов — перевод по номеру телефона», — отмечает директор департамента платежных технологий и карточного бизнеса МТС Банка Игорь Чучкин.

Дальневосточный Банк планирует подключение Системы быстрых платежей в первом полугодии текущего года.

К проекту СБП присоединится также Кредит Европа Банк — ориентировочно во втором полугодии этого года.

Не отстают и крымские кредитные организации.

РНКБ в настоящее время проводит подготовительные работы по внедрению Системы быстрых платежей. Банк планирует подключить к системе сразу всех своих клиентов до конца первого полугодия 2019 года. Однако и сейчас у клиентов РНКБ есть возможность осуществления денежных переводов по номеру телефона в мобильном приложении банка за счет собственного платежного решения кредитной организации, указывают в ее пресс-службе.

При этом Генбанк намерен запустить СБП во II квартале 2019 года для ограниченного круга клиентов, а в III квартале — для всех своих клиентов (при готовности сервиса со стороны всех участников системы).

Банк «Русский Стандарт» также подтвердил согласие на присоединение к СБП в ближайшее время.

Новикомбанк планирует подключение к СПБ в течение 2019 года — сразу после окончания пилотного проекта и оглашения его результатов.

Помимо этого, в 2019 году подключиться к Системе быстрых платежей намерены Почта Банк, БКС Банк и Росгосстрах Банк. Ситибанк не ответил на запрос, однако представитель банка на его горячей линии на портале Банки.ру сообщил , что в планах кредитной организации — подключение к СБП в 2019 году. Эту информацию подтверждает источник Банки.ру в организации.

Планируют подключение к СБП, но не могут пока назвать точных сроков Хоум Кредит Банк, банк «Ренессанс Кредит», Юникредит Банк, Транскапиталбанк, СДМ Банк и банк «Кубань Кредит».

Сбербанк России своих конкретных планов относительно Системы быстрых платежей не раскрывает. Тем не менее первый зампред банка Александр Ведяхин недавно заявил , что пока крупнейший российский банк не планирует подключаться к СБП.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru