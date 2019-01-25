Сбербанк 25 января, ко Дню студента, запустил специальный промосайт с необычными тестами и студенческими байками от руководства.

«С помощью интуитивно понятного теста можно быстро выяснить, место кого из топ-менеджеров Сбербанка потенциально способен занять испытуемый. Сразу после теста именно этот руководитель расскажет в видеообращении свою историю успеха и вспомнит любимый эпизод из собственной студенческой жизни», — рассказали в кредитной организации.

В работе над сайтом приняли участие руководители почти всех основных направлений банка, в том числе его президент, председатель правления Герман Греф.

Как рассказал вице-президент — директор по маркетингу Сбербанка Владислав Крейнин, у банка более 4 млн клиентов-студентов. «Студенческая аудитория очень важна для нас. Ведь уже через несколько лет именно сегодняшние студенты будут выполнять многие задачи в Сбербанке, а кто-то, возможно, даже будет определять вектор развития бизнеса. В конкуренции за таланты побеждает тот, у кого есть свежие идеи. С помощью игры и видеопроекта vsber.top мы хотим рассказать молодым специалистам, что ждем их в нашей команде и готовы предоставить им возможности для безграничного развития».

В Сбербанке подчеркивают, что он «активно взаимодействует со студенчеством и постоянно находится в поиске новых талантов, способных внести вклад в прогресс компании».

Для кандидатов без опыта работы в банке существует программа стажировок, при успешном прохождении которых кандидат переходит на постоянную вакансию. Все студенческие вакансии публикуются на карьерном молодежном портале sbergraduate.ru в соответствующем разделе. Там же можно подать на них заявку.



Также одним из хороших шансов начать карьеру в «Сбере» названа оплачиваемая стажировка Sberseasons. В этом году она пройдет в две волны. Набор на первую волну стартует 1 февраля.



В Сбербанке напоминают, что он берет большое количество студентов разных вузов на практику. В 2018 году практику в кредитной организации прошли почти 9 тыс. студентов.

