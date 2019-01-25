Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство Совкомбанка о приобретении акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Других заявок ведомство не получало, сообщил «Коммерсанту» официальный представитель ФАС.

По его словам, заявка была подана на днях. По закону ФАС имеет право рассматривать такие ходатайства в течение месяца, но может продлить срок рассмотрения на два месяца. Потенциальный покупатель также должен получить одобрение на участие в аукционе от ЦБ. Регулятор, согласно его нормативным документам, дает предварительное согласие в течение месяца. При этом подача заявок на участие в аукционе начнется уже 18 февраля, а завершится 4 марта. В Совкомбанке воздержались от комментариев.

Представитель другого потенциального покупателя — Московского Кредитного Банка — по вопросу, планирует ли кредитная организация подавать заявление в ФАС, отказался от комментариев, но подчеркнул, что МКБ «рассматривает возможность участия» в покупке.

Потенциальные покупатели при этом не уверены в том, что в конечном счете будут участвовать в аукционе. Два независимых друг от друга источника в неформальной беседе пожаловались на непрозрачность сделки, в основном — на невозможность провести due diligence. По словам одного из них, регулятор не дает возможности провести оценку банка, в том числе силами «большой четверки» аудиторов. Покупать банк без проверки интересанты готовы только с «колоссальным дисконтом», явно меньше половины капитала. Второй собеседник издания также заявил, что может принять финальное решение только после полноценного due diligence. По его словам, он располагает определенной информацией о финансовом состоянии банка, но пока непонятно, является ли она достаточной.

Один из собеседников издания также отметил, что его не устраивает опубликованный проект договора, который состоит из двух страниц, тогда как при обычных сделках он составляет сотни страниц, на которых подробно описаны ответственность продавца, риски, гарантии и так далее. «В таких условиях на сделку может пойти только очень неразборчивый инвестор», — заявил собеседник.

В пресс-службе Банка России отказались от комментариев. В декабре 2018 года зампред ЦБ Василий Поздышев уверял, что у покупателей будет возможность провести due diligence.

