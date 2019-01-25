Развитие блокчейн-индустрии на Мальте может представлять значительную угрозу для экономики страны из-за рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, считают специалисты Международного валютного фонда (МВФ).

Как заявили представители МВ, местный финансовый регулятор уже оказался под серьезным давлением из-за высокого уровня преступности. Растущее число финансовых компаний, быстрое развитие новых продуктов, правовой среды и ужесточение рынка труда серьезно нагружают Управление по финансовым услугам Мальты, сообщает РБК .

При этом продажа гражданства за инвестиции также создает угрозу финансовой стабильности страны.