Рост внутреннего валового продукта (ВВП) России по итогам IV квартала 2018 года ускорился до 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2018 года МЭР оценил рост ВВП в 2%. Об этом сообщается в докладе Министерства экономического развития (МЭР) «Картина деловой активности».

Строительная отрасль внесла ключевой вклад в улучшение динамики ВВП в 2018 года по сравнению с предыдущим годом.

«На оценку темпов роста ВВП в целом за год существенно повлиял пересмотр Росстатом динамики строительства за 2017—2018 годы, осуществленный в январе… С учетом новых данных Росстата по строительству Минэкономразвития России пересмотрело оценки годовых темпов роста ВВП в январе—ноябре в сторону увеличения на 0,1—0,4 процентного пункта. В декабре темп роста ВВП составил 1,9 % год к году (в ноябре — 1,8 % год к году), — отмечается в докладе.