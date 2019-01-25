Криптовалюта litecoin, которую по аналогии с биткоином также часто называют «цифровым серебром», объявила о ребрендинге, в рамках которого представила новый логотип.

По словам коммьюнити-менеджера Илира Гаши, новый логотип знаменует собой новый этап в истории криптовалюты, символизируя новые амбиции и неустанное стремление к глобальному распространению, сообщает ForkLog .

Даже с внедрением таких решений, как Lightning Network, считает представитель Litecoin Foundation, биткоин с трудом справляется с тем, чтобы стать глобальной платежной системой. Именно эту нишу и должен занять litecoin, предлагая более быстрые и дешевые трансакции, в том числе и при помощи атомарных свопов.

По словам создатель litecoin Чарли Ли, нет такого понятия, как «официальный логотип» litecoin, и те, кто хотят использовать более привычное старое изображение, конечно же могут продолжать это делать.