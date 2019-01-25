Криптовалютная платформа оператора Нью-Йоркской фондовой биржи Bakkt опубликовала новые детали своего биткоин-фьючерсного продукта.

Так, отображаемым названием продукта на платформе ICE станет «Bakkt BTC (USD) Daily Future». Каждый контракт будет стоить 1 BTC и рассчитываться на основании цены в долларах США с двумя знаками после запятой. Минимальное учитываемое колебание цены составляет 2,50 доллара на биткоин. Для крупных сделок от 10 BTC доступна возможность определения цены с точностью до 0,01 доллара, сообщает Ttrcoin .

Bakkt не будет задавать дневные ограничения на колебания цен, но установит лимит в 100 000 лотов на позицию за любую отдельно взятую дату. Участники сделок с каждой из сторон будут уплачивать 0,5 доллара комиссии, которая пойдет на покрытие издержек, связанных клирингом и обменом.

При этом каждый день Bakkt будет проводить листинг нового фьючерсного контракта на биткоин с целью технической реализации торговли.